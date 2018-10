Morales: Los partidos de derecha de Bolivia no pueden aliarse con Chile porque es una alta traición

El presidente Evo Morales se refirió a la demanda marítima y el fallo de La Haya, donde la Corte Internacional falló a favor de Chile señalando que no estaba en la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia.

Frente a esto, el mandatario indicó vía Twitter que "Bolivia nunca se rendirá en su demanda marítima".

"Tras el fallo de @CIJ_ICJ el 1 de octubre la oligarquía chilena pretende desestabilizarnos y dividirnos para que así rechacemos nuestro derecho a reclamar libre acceso al Pacífico. De todas formas, Bolivia nunca se rendirá en su demanda marítima", publicó Morales en dos tuits escritos en inglés.

En el segundo, el Jefe de Estado boliviano señaló que los partidos de derecha no pueden aliarse con nuestro país, dado que significaría una "alta traición" para su pueblo.

"El capitalismo quiere dividirnos para dominarnos y así robarnos. Los partidos de derecha de Bolivia tienen todo el derecho de unir fuerzas, pero no deberían convertirse en un instrumento de la oligarquía chilena. Aliarse con la oligarquía chilena es una alta traición al país", publicó.

Cabe recordar que estas declaraciones del presidente altiplánico se generan luego de que el exmandatario de Bolivia, Carlos Mesa, anunciara su candidatura a la presidencia criticando públicamente a Morales.

