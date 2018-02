Mónica Lewinsky dice que en su relación con Clinton hubo "abuso de poder"

Mónica Lewinsky volvió a repasar la relación que mantuvo con el expresidente estadounidense Bill Clinton: aseguró que fue consensuada, pero que antes de concretarla existió abuso de poder.

El mandatario fue sometido a un proceso de destitución por negar la relación. Pero luego debió reconocerla en televisión.

"Ahora me doy cuenta de lo problemático que fue que incluso los dos llegáramos a un lugar en que había una pregunta de consentimiento. El camino que llevó hasta allí estaba plagado de abuso inapropiado de la autoridad, posición y privilegio (punto y final)", escribió para la revista Vanity Fair.

Lewinsky, quien sostuvo nueve relaciones sexuales con Clinton entre 1995 y 1997- una oral en la oficina del presidente en la Casa Blanca- aseguró que se sintió sola cuando el caso salió al público, pero que el actual clima en Estados Unidos, de la mano con el movimiento #MeToo, la han ayudado a entender mejor la situación por la que atravesó.



Bill Clinton Bill Clinton

"Dado mi desorden de estrés postraumático y mi conocimiento sobre trauma, es muy probable que mi pensamiento no estuviera cambiando necesariamente en este momento si no fuera por el movimiento #MeToo. No solo por las nuevas miradas que ha proporcionado sino también por los nuevos caminos que ha ofrecido sobre la seguridad que nace de la solidaridad", dijo en el artículo.

"Ahora estoy empezando (solo empezando) a considerar las implicaciones de las diferencias de poder que eran tan vastas entre un presidente y una becaria de la Casa Blanca. Estoy empezando a entender que en esa circunstancia la idea de consentimiento puede ser considerada irrelevante (Aunque los desequilibrios de poder –y la capacidad de abusar de ellos– existen incluso cuando el sexo ha sido consentido)", agregó.