Misil norcoreano sobrevuela Japón antes de destruirse

Corea del Norte lanzó un misil hacia el norte de la isla de Japón. El gobierno nipón afirma que el proyectil sobrevoló su territorio y advirtió a sus ciudadanos que tomaran precauciones. Usuarios de Twitter han difundido videos, de cuando sonaron las alarmas en la ciudad de Hokkaido.

El nuevo lanzamiento ocurre dos días después de otros tres misiles balísticos lanzados hacia el mar del Este. La cadena japonesa NHK informó que el misil se rompió en tres piezas y cayó en las aguas de la isla de Hokkaido. La cadena no precisa daños.

Informa El País que Corea del Norte no se ha pronunciado sobre el lanzamiento, que ocurre en un momento de tensión en la península. Pionyang justifica su escalada nuclear y militar por la necesidad de defenderse de Corea del Sur y Estados Unidos.

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT