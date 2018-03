Ministro Ampuero: Chile ha ido mucho más allá de lo que establece el Tratado de 1904

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió a la demanda de Bolivia en la Corte Internaciona de Justicia de La Haya y destacó que "es importante subrayar que Chile ha ido mucho más allá de lo que establece el Tratado de 1904".

"Ha sido un país -en este sentido- generoso, que ha respetado escrupulosamente cada uno de los beneficios que tiene Bolivia, que ha hecho importantes inversiones en infraestructura, en los últimos 10 años más de 400 millones de dólares", agregó el secretario de Estado en conferencia de prensa.

El canciller recalcó "que Chile siempre va a tener una posición muy definida, firme y que Bolivia no se equivoque en esto. Que se ajuste al respeto al derecho internacional, al respeto del tratado vigente, a no intentar cambiar las fronteras y los límites, y a no utilizar una puerta trasera para entrar al Tratado de 1904 y dinamitarlo".