Michael Cohen asegura que Trump sabía de los pagos a Daniels y McDougal

Michael Cohen decidió hablar sobre su exjefe Donald Trump, luego de ser condenado a tres años de prisión por fraude electoral y financiero. El abogado aseguró que el presidente de Estados Unidos sabía que pagar por su silencio a dos mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales "estaba mal".

"En la organización Trump no se hacía nada si no pasaba por el señor Trump", aseguró al programa Good Morning America de la cadena ABC, agregando que el actual mandatario "me instó a realizara los pagos". En la entrevista explica que aceptó colaborar con los investigadores porque estaba "cansado de las mentiras" de Donald Trump.

Cohen dijo que Trump "me instó a involucrarme en estos asuntos". El excolaborador del republicano por más de una década, tiene hasta el 6 de marzo para ingresar en prisión. El abogado se comprometió a cooperar con el fiscal especial que investiga la intromisión rusa en las elecciones, Robert Mueller.