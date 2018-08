"Mi vieja mula ya no es lo que era": El enigmático mensaje de una app de un banco en Argentina

Durante la noche del jueves un desconcertante mensaje alertó a muchos de los clientes del banco Santander Río en Argentina: La notificación decía "Mi vieja mula ya no es lo que era".

La frase corresponde al capítulo 22 de la cuarta temporada de Los Simpsons, titulado Krusty Gets Kancelled o El drama de Krusty en Latinoamérica, emitido en 1993.

Según los medios argentinos y el mismo banco, el curioso mensaje se debió a un "error de prueba" con la aplicación cuando se estaba corrigiendo una actualización: "En ningún momento se vulneró la aplicación, fue un problema nuestro. Lo importante es que no fue ni un hackeo ni se vio vulnerada la seguridad, solo que se filtró ese mensaje en medio de una nueva implementación".

Por su parte, en las redes sociales festinaron con el bochornoso incidente:

Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Gracias Santander por esa confianza, un banco muy seguro pic.twitter.com/pQZZtinkIR

Notificaciones, notificaciones, más notificaciones.

Ah no, pará. Santander Rio me dice “mi vieja mula ya no es lo que era”.

Todo muy normal por acá 👍🏻 @SantanderRio pic.twitter.com/8eM4YAr6ID