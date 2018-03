México pierde a dos candidatos presidenciales por firmas falsas

Al parecer quedan dos menos. Las autoridades electorales de México dejan fuera de las elecciones presidenciales a Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, luego de encontrar miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos. El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que de los tres aspirantes independientes a la presidencia sólo Margarita Zavala llegará a la boleta electoral del 1 de julio.

Informa El País que los funcionarios descubrieron que Rodríguez sumó casi 388.000 firmas falsas entre las dos millones que respaldaban su postulación. Mientras que Ríos contaba con más de 900.000 firmas falsas de un total de un 1.700.000. Los datos alterados se encontraban mayoritariamente en simulaciones de credenciales para votar, fotocopias u otros documentos inválidos para votar en ese país.

Los aspirantes independientes debían reunir 866.000 firmas, a través de una aplicación para móviles, de mexicanos registrados para votar. Estos apoyos debían estar distribuidos en 17 estados mexicanos con el 1% de los registros de cada entidad. Las elecciones de 2018 son las primeras en las que ciudadanos sin partido pueden participar como aspirantes a la presidencia, después de la reforma política de 2014.





El INE informó que ambos candidatos tendrán cinco días para pedir una audiencia y revisar las irregularidades. "Estamos abiertos y preparados para revisar los expedientes, uno por uno si es necesario", dijo el consejero electoral Benito Nacif. Un día antes del comienzo de la campaña electoral -el 29 de marzo- el INE decidirá estos casos.

"Con esta decisión no soltarán al tigre, han despertado al México Bronco", expresó Rodríguez Calderón en su cuenta de Twitter. "No estamos fuera, pediremos la revisión exhaustiva, no nos sacarán. Nuestras firmas son de carne y hueso", escribió Ríos Piter en la misma red social. Ambos podrían volver a sus cargos públicos -como gobernador y senador, respectivamente- si sus candidaturas no prosperan.

"Con mucho entusiasmo les comparto que el INE ha validado nuestras firmas y estaré en la boleta. Es un gran honor y una enorme responsabilidad", tuiteó Margarita Zavala, quien consiguió apenas 870.000 firmas válidas en 21 estados del país, luego que las autoridades electorales descartaron 219.000 de sus rúbricas por falsas.