México evalúa legalizar la marihuana en las zonas turísticas

El secretario de turismo mexicano, Enrique de la Madrid, planteó que se debería legalizar el consumo de marihuana en los dos principales destinos turísticos de ese país: Baja California Sur y Quintana Roo. La idea es combatir al narcotráfico.

"Si queremos resultados diferentes tenemos que adoptar medidas diferentes", dijo De la Madrid, quien puso el ejemplo de California, el estado estadounidense que es el mayor mercado de venta legal de marihuana del mundo.

"Es un absurdo que como país no demos ya este paso. Pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver qué se puede hacer en Baja California Sur y Quintana Roo, que no tienen por qué ser víctimas de la violencia", recalcó el titular del turismo.





Informa El País que Baja California Sur registra en los últimos cinco años un aumento de los asesinatos de más del 400%: 35 homicidios en 2012 a 560 en 2017. Cancún en Quintana Roo, pasó de 86 homicidios en 2016 a 220 en 2017, casi el triple.

De la Madrid fue consultado si desea fomentar un turismo de cannabis, como es el caso de Holanda en Europa. El planteamiento ocurre en pleno contexto electoral en México, ante las presidenciales que vivirá el día viernes 1 de julio.

El secretario de turismo aseguró que "(la marihuana) ya la traen, ya la compran. Pero eso no justifica que un consumidor vaya a la cárcel porque consuma marihuana, o que sea sujeto de extorsiones. Es un absurdo, sobre todo con una droga que científicamente es menos dañina que el alcohol o el tabaco".