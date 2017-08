Medio alemán puso en su portada a Donald Trump haciendo el saludo nazi

El débil ataque de Donald Trump a los supremacistas blancos y la defensa de los grupos que convocaron una marcha en Charlottesville (que terminó con un muerto en el lado antifascista), le valió una serie de críticas y duras portadas en importantes medios.

El último de ellos es el semanario alemán Stern: en su página principal, el presidente de Estados Unidos aparece el haciendo el saludo nazi, en vuelto en la bandera de su país, simulando la toga que usa la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

La portada de Stern, revista alemana, impresionante! Trump mitad nazi mitad estatua de la libertad. pic.twitter.com/Hef6EB6fHZ — cristian leporati (@cleporati) 24 de agosto de 2017

Otros medios también aludieron a la simpatía de Trump con los grupos de extrema derecha.

The New Yorker muestra al mandatario a bordo de un bote, soplando una vela hecha de una capucha del Ku Kux Klan. The Economista ocupa el mismo símbolo, pero esta vez como un megáfono por el que Trump vocifera.

Our cover this week pic.twitter.com/lYD3HLXvSC — The Economist (@TheEconomist) 17 de agosto de 2017

La portada de la revista Time parece más crítptica: una bandera de Estados Unidos aparece colgando de una mástil en diagonal y la imagen asemeja a un saludo nazi.