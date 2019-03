Mauricio Macri ante el congreso: 'Argentina está mejor parada que en 2015'

El mandatario Mauricio Macri dio el tradicional discurso en la inauguración del 137° período de sesiones ordinarias del congreso argentino, asegurando que "los cambios profundos requieren paciencia (...) Hoy la Argentina está mejor parada que en 2015, hemos salido del pantano donde estábamos".

El líder de Cambiemos también quiso dar fe de su nexo con la ciudadanía y relató que "recibí el mensaje de una mujer que me dijo que 'este año con mi marido no nos fuimos de vacaciones pero conectamos la cloaca'", agregando sobre su proyecto político que "lo que comenzamos a hacer, no tiene vuelta atrás".

Entre los apoyos de los parlamentarios oficialistas y la protesta de la oposición, que llevó carteles con el mensaje "#HayOtrocamino", Macri pidió comprensión a su gobierno porque "los cambios profundos requieren paciencia" y "somos el primer gobierno en 100 años que gobernamos en minoría".

El gobernante aseguró que la inflación había bajado en su mandato y que habían creado 700 mil empleos, pero las estadísticas oficiales lo desmienten: la pobreza trepó al 33,6%, la inflación está en 47%, la cesantía aumenta, la deuda externa pasó del 40% al 80% del PIB y la producción industrial bajó al 56,6% de su capacidad.