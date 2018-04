Macron y May justificaron alianza con Estados Unidos para atacar a Siria

El ataque de Estados Unidos en contra de Siria contó con el respaldo de Francia y el Reino Unido, cuyas autoridades justificaron la intervención militar por la supuesta responsabilidad del mandatario sirio Bachar Al-Asad en el uso de armas químicas.

La primer ministro inglesa Theresa May aseguró a través de un video que "el régimen sirio tiene historia en el uso de armas químicas en contra de su pueblo, de la manera más cruel y aborrecible", explicando que tienen la información que lo prueba.

El presidente francés Emmanuel Macron enfatizó que "los hechos y la responsabilidad del régimen sirio están fuera de toda duda" y agregó que tiene la seguridad de "las capacidades del régimen sirio para la producción y el uso de armas químicas".

