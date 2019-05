Lula da Silva: 'Reafirmo mi inocencia, comprobada en diversas acciones'

La primera entrevista en pleno período de encarcelamiento dio el expresidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, en un auditorio de la sede de la policía federal en Curitiba, a los periódicos El País y Folha de Sao Paulo, en la que reitera su inocencia y enfoca su crítica en la actuación del exjuez y actual ministro Sérgio Moro.

"Antes de la primera pregunta, quiero hacer un micro pronunciamiento para tratar específicamente mi caso. Y luego hablar de Brasil", dice el líder del Partido de los Trabajadores y quien está en prisión desde abril de 2018. Luego agrega que "sé muy bien qué lugar me reserva la historia. Y sé también quién estará en el basurero".

Sobre la investigación Lava Jato, Lula establece que "reafirmo mi inocencia, comprobada en diversas acciones". En las consultas llora al hablar de su nieto Arthur Araujo Lula da Silva, quien murió en marzo por una infección bacterial. "A veces pienso que sería más fácil que yo me hubiera muerto en vez de él, porque ya viví 73 años; podría haberme muerto y dejar que mi nieto viviera", dice emocionado.

"Tengo tanta obsesión de desenmascarar a Moro, a Deltan Dallagnol (fiscal encargado de Lava Jato)", dice con enojo Lula, para luego sentenciar que "no hay problema si me quedo aquí el resto de mi vida. Quien no duerme bien es Moro". Así se desarrolla la entrevista que tuvo una batalla jurídica y que autorizó el Tribunal Supremo Federal.