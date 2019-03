López Obrador pide al rey de España que se disculpe por los abusos de la invasión a México

Un interesante desafío diplomático realizó México a España por la invasión del país latinoamericano hace 500 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI llamándolo a reconocer los atropellos que cometiera el imperio hispano y a pedir disculpas por ellos. El gobierno español afirmó que "lamenta profundamente" la publicación de la misiva y que "rechaza con firmeza" el argumento.

El ejecutivo de Pedro Sánchez agregó que buscan "afrontar con una visión compartida los retos futuros". AMLO cree que unas disculpas públicas es la única forma posible de lograr una reconciliación. La carta fue dirigida al rey pero canalizada a través del Ministerio de Exteriores de España, cuando se cumple el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a territorio mexicano.

La disculpa que López Obrador pide a Felipe de Borbón no se centra en la invasión, sino que en los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos indígenas. En la redacción del texto tuvo una participación activa Beatriz Gutiérrez, la primera dama mexicana. "Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades", asegura López Obrador en un video.

Desde el ejecutivo mexicano aseguran que no pedirán a España resarcimiento económico, pero molesta que las autoridades hispanas no reflexionen sobre lo ocurrido hace 500 años. "Es un emplazamiento que no se puede evadir", asegura una fuente a El País. El gobierno español no organizará ninguna conmemoración y el ministro de cultura José Guirao admitió que la figura de Cortés "no es muy simpática en México".