Líder demócrata habló durante 8 horas en el Congreso para defender a los "dreamers"

La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló durante ocho horas ante el Congreso para defender a los dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y forzar una votación al respecto.

Contraria al acuerdo fraguado por sus compañeros de partido en el Senado, Pelosi arrancó a las 10 de la mañana de Washington un emotivo discurso que terminó ocho horas y siete minutos después de su inicio y que levantó los aplausos de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Por la mañana, en el Senado, los demócratas liderados por Chuck Schumer habían claudicado y, en contra de sus promesas, habían excluido del pacto presupuestario el destino de los dreamers, cuya cobertura legal, por orden del presidente Donald Trump, acaba el 5 de marzo.

Ante la amenaza de la deportación, Pelosi, de 77 años, empezó un discurso que se convirtió en el discurso más largo en más de un siglo en la Cámara de Representantes. Una tras otro, con voz firme, empezó a leer testimonios de los 700.000 inmigrantes perfectamente adaptados a Estados Unidos, sin antecedentes penales y con estudios, a los que Barack Obama dio protección y que ahora se enfrentan a la pesadilla de la expulsión.

Como no hay votación pendiente, el discurso de Pelosi no se considera una maniobra de los senadores de las minorías para bloquear la aprobación de la ley. Por su posición de líder de los demócratas, la legisladora tenía derecho a hablar indefinidamente.

