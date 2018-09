Libro da cuenta de cómo asesores de Trump esconden información y no obedecen órdenes del gobernante

El libro es número uno en ventas y queda una semana para su publicación. Las librerías agotan reservas y Amazon informó que "Fear: Trump in the White House" (Miedo: Trump en la Casa Blanca) del periodista Bob Woodward, es líder en ventas. El periódico The Washington Post adelantó uno de sus capítulos y se instaló la polémica en EE.UU.

La publicación -basada en fuentes anónimas- relata insólitos episodios al interior de la Casa Blanca durante la administración del republicano Donald Trump, que dan cuenta de un ciclo lleno de desprlijidades y de como hasta el secretario de defensa, el general James Mattis, desobedeció la orden de asesinar al presidente de Siria, Bachar al-Assad. "No lo haremos", comentó el exmilitar después a su equipo.

Una de ellas da cuenta de la reacción del exgeneral del Cuerpo de Marines y jefe de gabinete de Trump, John Kelly, quien comentó -sobre el carácter del multimillonario- a funcionarios del gobierno que "es un idiota. No tiene sentido intentar convencerle de nada. Está fuera de control. Estamos en Crazytown".

Otra anécdota que relata el texto, involucra al banquero y exasesor financiero de la Casa Blanca, Gary Cohn, quien decidió sacar del escritorio de Trump la carta de retiro del acuerdo comercial con Corea del Sur. No quería que la firmara. Lo mismo hizo con un documento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

La publicación asegura que el exdirector del FBI, Robert Mueller, insistió ante el abogado de Trump que el mandatario no testificara, contrariando a Trump. "No voy a dejar que quede como un idiota (...) Los tipos en el extranjero dirán: 'Te dije que es un idiota (...) ¿Por qué estamos lidiando con este idiota?'", habría dicho Mueller.

El adelanto del libro precisa que Trump habló telefónicamente con Woodward y le dijo que lamentaba que sus asesores no le informaron que había intentado conversar con él sobre la publicación y le reconoció su calidad como periodistas. "No son más que historias fabricadas, muchas por ex empleados descontentos, contadas para hacer quedar mal al presidente", contestó sobre el libro el gobierno estadounidense.