Liberan al periodista venezolano Luis Carlos Díaz

El periodista hispano-venezolano, Luis Carlos Díaz, fue puesto en libertad con medidas cautelares tras ser detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), el reportero fue imputado por "instigación a delinquir" y deberá presentarse en tribunales cada ocho días.

Díaz es investigado por un supuesto vínculo con el masivo corte eléctrico que afecta al país desde el pasado jueves 7 de marzo. De momento, no podrá abandonar territorio venezolano ni debe realizar declaraciones durante el proceso.

A su salida del Helicoide, el periodista aseguró que "el juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora no puedo decir nada".

"No me enteré de nada, hasta que de pronto me dijeron que hasta Bachelet habló de esto, eso dependió de ustedes. Viva el periodismo venezolano", cerró.