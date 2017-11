Ledezma llega a España: "Venezuela no está al borde del abismo, está en el abismo"

Antonio Ledezma, opositor venezolano que escapó de su arresto domiciliario, llegó a España, donde se reunió con su familia, con la promesa de seguir su campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Voy a dedicarme a recorrer el mundo para continuar desde el exilio de hacer extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen, de esta dictadura", dijo a la prensa a su llegada desde Colombia.

"Venezuela no está al borde del abismo, está en el abismo (...) Venezuela está en un colapso definitivo, no hay que esperar mucho tiempo. No tenemos reservas. Solo nos queda la moral y el estado de ánimo", agregó.

El ex alcalde de Caracas, de 62 años, fue detenido en 2015 por cargos de conspiración para derrocar a Maduro. Fue uno de los líderes de las protestas que sacudieron a Venezuela en 2014 y que también llevaron a la cárcel a varios opositores prominentes, incluido Leopoldo López, quien permanece bajo arresto domiciliario.