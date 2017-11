Ledezma en Colombia: "Le digo a los venezolanos que esta es una hora de templanza"

El opositor venezolano Antonio Ledezma habló a su arribo a Bogotá, Colombia, hasta donde llegó tras escapar del arresto domiciliario que pesa en su contra.

"Esto lo consulte únicamente con mi conciencia y espero que el pueblo me entienda", dijo el ex alcalde metropolitano de Caracas, quien fue arrestado en febrero de 2015 bajo cargos de conspiración y asociación para delinquir.

"Le digo a los venezolanos que esta es una hora de templanza. No hay que doblegarse, no hay que perder el ánimo. Hay que mantener arriba las banderas que simbolizan la dignidad de un pueblo que ha perdido la comida, que ha perdido el efectivo (…) pero que no pierde el decoro", dijo.

El opositor ingresó a Colombia por vía terrestre, a través del puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta.