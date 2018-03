Las FARC se bajan de la carrera presidencial en Colombia

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) anunciaron que se retiran de la carrera presidencial en Colombia debido a los problemas de salud de su candidato, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

El líder de la exguerrilla se encuentra internado en un hospital de Bogotá tras ser sometido a una compleja cirugía de bypass coronario tras sufrir un infarto durante la semana pasada.

La salud del último comandante de la guerrilla colombiana -considerada la más poderosa de América- venía deteriorándose desde el 2015, cuando estuvo al borde de la muerte tras sufrir un infarto en La Habana, sede de las negociaciones por la paz.

El candidato a senador, Iván Márquez, aseguró que no han tenido acercamientos con otros candidatos y subrayó que "el no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás".

Las FARC como partido surgieron del acuerdo de paz alcanzado a fines del 2016, donde decidieron participar de las elecciones. Sin embargo, esta vez solo continuarán la contienda en el área legislativa.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo este 27 de mayo. Sin embargo, este domingo se celebrarán las elecciones en el Senado y la Cámara, donde las FARC tienen garantizados al menos 10 escaños de 280 plazas.