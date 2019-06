Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperan al nieto 130 y ahora buscan a un posible hermano

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo "es un día hermoso. A pesar de la lluvia, estamos felices" al anunciar la restitución del nieto 130 robado durante la última dictadura argentina. Javier Matías Darroux Mijalchuk era un bebé de cuatro meses cuando su embarazada madre, Elena Mijalchuk, lo llevó con ella a una cita en la madrugada del 26 de diciembre de 1976. Ahí esperaba conseguir información sobre su esposo Juan Darroux, quien había sido secuestrado días antes.

El bebé fue encontrado por una mujer en la calle, a pocas cuadras del centro clandestino de detención que la dictadura estableció en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Luego sería adoptado de forma legal. "¿Sos vos Javier?", fue lo primero que Roberto Mijalchuk pudo decirle a su sobrino. Javier Darroux se enteró de su identidad en 2016, cuando un análisis genético confirmó su parentesco. Ahora busca reconstruir la historia de sus padres y encontrar a un posible hermano o hermana:

"No hay nada más significativo que el abrazo con mi tío después de 40 años de búsqueda (...) La restitución de mi identidad es un homenaje a mis padre (...) Si buscar mi identidad no era tan importante para mí, no podía ser tan egoísta porque del otro lado podía haber personas buscándome", reconoció Javier. Lo esperaba su tío Roberto, quien mantuvo el teléfono de línea que dejó como contacto al denunciar las desapariciones. Abuelas estima que cerca de 500 niños fueron apropiados por la última dictadura.