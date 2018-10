La visión de los brasileños en Chile por Bolsonaro

Más de 200 millones de habitantes hay en Brasil, el país más grande de la región y que hoy enfrenta un proceso de elecciones que, según los últimos sondeos, ubica como favorito al ultraderechista Jair Bolsonaro.

El candidato obtuvo en primera vuelta el 46% de los votos, dejando atrás a su rival del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

Bien sabemos que el aparente triunfo de Bolsonaro en Brasil ha generado un amplio debate por su ideología y actitudes que han provocado la molestia de miles de brasileños, que incluso actualmente no viven en el país.

Este fenómeno político también se observa desde Chile, donde miles de brasileños que residen en nuestro país miran, viven y analizan una polarización política que acerca al candidato de ultraderecha al sillón presidencial.

Es por esto que, Manuel Palominos de ADN reunió los testimonios de algunos de ellos, los cuales cargan distintas historias y opiniones que permiten entender el dividido escenario verde amarillo.

Año 2000. En Brasil Lula da Silva era presidente, mientras que en Chile Viví Rodrigues conquistaba al público al ritmo del Axé en Mekano. Hoy, la bailarina, relata cómo fue conquistada políticamente por Jair Bolsonaro.

"El empezó a darse cuenta de la fuerza que empezó a agarrar de forma orgánica, no planificada, sin versiones, sin nada. Hace años Bolsonaro me caía pésimo, no me gustaba. Yo veía las multitudes en el aeropuerto, entonces todo ese movimiento que surgió de forma orgánica, me generó el interés de saber quién era ese hombre, de por qué tanta gente lo sigue si él es un monstruo", explicó.

En esa línea, la bailarina de axé dijo ser adherente a Jair Bolsonaro, aunque aclaró que no defiende sus dichos ni los apoya, más bien apunta a un argumento de decepción del partido liderado por Lula da Silva: "Mucha gente va a votar por Bolsonaro ahora, aunque le desagrade, aunque no concuerde con todo lo que dice, pero no está dispuesto a apostar a lo ya conocido", expresó.

Por su parte, Natalia Cauto, economista brasileña que se encuentra estudiando en la Universidad de Chile, comentó que actualmente en su país natal "el tejido social está roto. Entonces hay una ruptura entre las familias, hay mucha enemistad y yo no creo que la sociedad brasileña se vaya a mover de ese punto. Lo que descubrimos nosotros es que estamos rodeados de fascistas", afirmó.

Cerca de 36 años lleva en Chile Severino Vasconcelos y ahora, que está alejado de las canchas mira con más detención el escenario político de Brasil, señalando que a Bolsonaro hay que darle una oportunidad, ya que son cuatro años los que va a gobernar, siendo tajante en que si lo hace mal y se equivoca se tiene que ir.

"La gente está esperando que él haga las cosas bien", comentó el exjugador de Colo Colo.

El jugador de la Universidad de Chile, Rafael Vaz, oriundo de Sao Pablo, decidió guardar silencio, dado que para él "es complicado, es un tema terrible para nosotros", agregando que al ser una persona pública en el país "prefiere no opinar".

Por último, Joe Vasconcellos, el cantante nacional de madre chilena y padre brasileño, y que vivió un tiempo en el país carioca, manifestó que va a ser muy complejo lo que va a pasar en Brasil porque "creo que va a haber una polarización muy grande", donde muchas veces se olvida lo malo, ese lado "xenofóbico, anti-gays, racista, todos esos íconos que son muy peligrosos", comentó.

Incertidumbre en Brasil que también inunda a los 2 mil 680 electores brasileños que llegarán hasta Los Militares 619, en la comuna de Las Condes, a ejercer su derecho a voto, al igual que otros brasileños que hacen patria por el mundo.