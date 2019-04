La última entrevista de Alan García: 'Creo en la vida después de la muerte'

El expresidente de Perú, Alan García, se disparó en la cabeza cuando un contingente policial llegó hasta su hogar a arrestarlo preliminarmente en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

El exmandatario realizó una última entrevista con Radio Programas del Perú (RPP) este martes, donde descartó la posibilidad de ser detenido: "Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido".

"En este caso concreto ningún documento de los que se ha mostrado me alude o me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. No hay ninguna razón fáctica o hecho concreto, todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia", se defendió.

Pese a ello, García se dio el tiempo de reflexionar y sostuvo que "si la patria llega a convencerse de que tengo algo de que pagar, pues es la patria, así como la he servido y he hecho cosas por ella. No estoy aquí para refunfuñar ni odiar, yo confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte y, si me permite, creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú".

"Tener miedo de ser arrestado no lo encontrará en mí (...) si ahora, que hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y en los titulares, pues pasaré ese trago amargo, es así mi vida", concluyó.