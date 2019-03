La senadora mexicana Jesusa Rodríguez: 'El colonialismo sigue existiendo'

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesusa Rodríguez, destaca el mensaje del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador que solicitaba a la monarquía española y a la Iglesia Católica que ofrecieran disculpas por la invasión que vivieron los pueblos indígenas hace cinco siglos.

La parlamentaria de 64 años, quien se define como vegana, ecologista, feminista y defensora de los derechos de la comunidad LGBT, aseguró en las redes sociales que con la llegada de los invasores el catolicismo fue impuesto "a sangre y fuego por fanáticos que venían a depredar el territorio y la cultura".

En diálogo con El País la senadora explica que "estoy en contra de toda cultura colonialista. La actitud colonialista es una que solamente llega al sometimiento, no hay otra manera de convivir con los demás. El principio del colonialismo es el que me parece que hay que poner en la mesa, cuestionarlo y erradicarlo".

Rodríguez establece que "la conquista es uno más de esos capítulos, uno muy cruel. Se mermó la población en 14 millones de personas en tan solo 18 años. Es un dato del que no se habla, no se dice. Es brutal", agregando que "si tú eres un país colonialista por excelencia, como España o Inglaterra, y te dicen ‘oye, discúlpate’, te vas a enojar".

Ante las reacciones del gobierno y la realeza hispana, la senadora aclara que "no me extraña la reacción de España frente a esto y se están perdiendo la oportunidad de reflexionar de aquí hasta 2021, hasta el 13 de agosto. El colonialismo sigue existiendo (...) El rechazo inmediato y la furia europea no me parecen raras".

La parlamentaria de Morena elige destacar el valor de los pueblos indígenas de su país y destaca que "México es una demostración de una de las culturas más importantes de la antigüedad. Romantizar una cultura que creó el maíz, la milpa. Yo estoy completamente dispuesta. Me fascina mi cultura".