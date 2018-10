Este sábado en la mañana, un tiroteo durante una sinagoga en Pittsburgh dejó al menos cuatro fallecidos.

La policía de esa ciudad, en las últimas horas, logró detener al autor de los disparos, terminando tres agentes heridos.

De todos modos, las principales autoridades de Pennsylvania siguen sin determinar cuántas son las víctimas fatales.

Mediante su cuenta de Twitter, el Presidente Donald Trump manifestó que sigue pendiente del incidente y que dará una conferencia de prensa.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.