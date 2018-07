La peligrosa ruta de rescate de los niños atrapados en una cueva en Tailandia

Muy difíciles son las condiciones de rescate de los 12 niños y su entrenador, quienes quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang, al norte de Tailandia.

En una primera etapa, se lograron evacuar cuatro niños, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial de la provincia de Chiang Rai. Mientras, las labores han quedado suspendidas por al menos 10 horas.

footage taken inside #ThamLuangCave on friday shows how cramped, wet, and treacherous the journey is. fortunately, the water level has since gone down, and the rescue team is full of all-stars who are committed to getting the boys out safely. pic.twitter.com/p1vO9AG5zg