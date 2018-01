La familia del horror: Los 13 niños se bañaban una vez al año y pasaban meses encadenados

Se comienza a conocer la historia de la "familia del horror" de Perris (California). Los 13 niños vivían de noche y dormían de día, por eso nadie los vio por años. No comían, no veían la luz del sol, no sabían lo que era un policía o una medicina. Llevaban dos años planeando la huida. Una niña de 17 años pudo escapar por una ventana y sacar a la luz uno de los casos más brutales de abuso infantil en Estados Unidos. Son los primeros de la vida de los hermanos, entre 2 y 29 años, desnutridos y secuestrados por sus padres.

El fiscal del distrito de Riverside, Mike Hestrin, reveló el infierno que se ocultaba en un casa de clase media a 120 kilómetros al este de Los Ángeles. La familia entera se acostaba sobre las 5 o las 6 de la mañana, dormían todo el día y estaba despiertos toda la noche. La casa apestaba. A los niños sólo les permitían bañarse una vez al año y si se lavaban las manos sobre las muñecas, los castigaban por malgastar agua.





Los castigos incluían palizas y estrangulamientos, pero sobre todo eran atados a los muebles. Al principio, con cuerdas. Después de que uno se escapara, empezaron a usar cadenas y candados. Ese castigo "duraba semanas o meses". Tres de los niños estaban encadenados cuando la policía acudió al domicilio de la familia Turpin. Por las pruebas encontradas en la casa, no se les permitía ir al baño cuando estaban castigados.

Informa El País que la única actividad permitida era escribir en diarios. Hay cientos, aseguró el fiscal. La fiscalía cree que los padres van a ser acusados de 12 cargos de tortura y 12 de secuestro, ya que son hechos ocurridos desde que la familia se mudó a California en 2010. Antes de eso vivieron en Fort Worth (Texas) por 17 años. Son 12 y no 13 cargos, porque el bebé de 2 años aparentaba estar bien cuidado.





Además, David y Louise Turpin están acusados de siete cargos de maltrato a adultos dependientes (los mayores de edad), seis cargos de maltrato de menores y -al menos- un cargo de abuso sexual del padre sobre una niña. El hijo de 12 años tiene el peso normal de uno de 7. Otra de las hermanas, de 20 años, pesa 37 kilos. Los 13 niños están hospitalizados y recibiendo alimentación para reconstituirlos.

Por las primeras entrevistas con ellos, muchos carecen de los conocimientos básicos. Pero David Turpin tenía trabajo y según The New York Times trabajaba como contratista de empresas de defensa. También tenía cuatro autos. El maltrato tenía una dimensión de crueldad. Los padres compraban comida y se la comían delante de los niños, sin compartirles. En la casa había juguetes, pero estaban en sus cajas y los niños no tenían permitido tocarlos. "A veces ves pura depravación humana", dijo el fiscal Hestrin.