La brutal portada de la revista Time contra la política migratoria de Trump: "Bienvenidos a EE.UU."

La portada del número más reciente de la revista Time es un brutal retrato de la política migratoria de Donald Trump que ha indignado al mundo: una niña llora y mira hacia arriba; desde lo alto, el presidente de Estados Unidos la mira y unas letras blancas sobre un fondo rojo anuncian "bienvenido a América".

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc