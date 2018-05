Kim Kardashian se reunió con Trump y pidió indulto presidencial para mujer presa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con Kim Kardashian para discutir la reforma carcelaria, según el mandatario.

Kardashian, de 37 años, aprovechó de pedir la liberación de Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años que ha estado encarcelada 22 años por un delito no violento relacionado con las drogas. Pese a su buena conducta y del tiempo cumplido, no tiene derecho a disfrutar de libertad condicional, puesto que en EE.UU. el sistema federal de prisiones no cuenta con este beneficio. Su única posibilidad de salir libre sería el indulto presidencial.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.