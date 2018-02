Kim Jong-un utilizó un pasaporte falso de origen brasileño

La primera autoridad de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su padre Kim Jong Il, utilizaron pasaportes brasileños tramitados de manera fraudulenta con la intención de visitar países occidentales durante los años '90s.

La agencia Reuters reveló dos copia de esos documentos que confirman cinco fuentes de seguridad europeas que decidieron mantenerse en el anonimato.

Por otro lado, la embajada de Corea del Norte en Brasil se negó a realizar comentarios al respecto, mientras que desde la Cancillería sudamericana aseguraron que están investigando el caso.

En los documentos se puede apreciar que ambos gobernantes utilizaban los nombres de Josef Pwag e Ijong Tchoi, y se utilizaron para solicitar visados en al menos dos países de occidentales.

Ambos pasaportes poseían 10 años de validez, contienen un sello de inscripción en la embajada de Brasil en Praga, y la fecha de expedición es el 26 de febrero de 1996.

Además, análisis con tecnología de reconocimiento facial confirmó que se trata de Kim Jong-un y su padre.

