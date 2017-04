Kim Jong-un reaparece supervisando maniobras militares de paracaidismo

Sputnik Novosti

El líder norcoreano, Kim Jong-un, reapareció este jueves para supervisar los ejercicios militares de paracaidismo de las fuerzas especiales de Pyongyang.

Según el diario Rodong Sinmun, la autoridad valoró altamente el trabajo de los equipos al expresar su confianza en que sus militares puedan "destruir sin piedad a todos los enemigos hasta el último".

Según la agencia surcoreana Yonhap, se trataba de un simulacro de desembarco aéreo en Corea del Sur.

En diciembre de 2016, la misma unidad militar se entrenó para destruir la Casa Azul, residencia presidencial surcoreana.

More images by Rodong of An-2 used for airborne opperations. #NorthKorean pic.twitter.com/VzPFVWlMjI