Kim Jong-un: Corea del Norte ya no necesita realizar más ensayos balísticos ni nucleares

Kim Jong-un declaró que Pyongyang ya no necesita seguir realizando ensayos balísticos ni pruebas nucleares, difundió la agencia oficial de noticias del gobierno de Corea del Norte, KCNA (siglas de Agencia Telegráfica Central de Corea).

El país asiático dejará de realizar ensayos nucleares a partir del 21 de abril y cerrará el Sitio de Pruebas Nucleares Punggye-ri, el único reconocido públicamente por el régimen norcoreano "para demostrar nuestro compromiso para suspender ensayos nucleares".

La decisión fue determinada en una reunión este viernes 20 de abril por parte del Partido del Trabajo de Corea.

En el comunicado, el organismo señala que Punggye-ri cerrará porque ya han realizado suficientes experimentos para declararse conformes con su tecnología: "Norcorea nunca usará armas nucleares mientras no provenga de una amenaza o provocación nuclear", dice el texto oficial.

#KimJongUn to Central Cmte of Workers’ Party (according to KCNA): #NorthKorea will never use nuclear weapons as long as it doesn’t come under nuclear threat or provocation, and will in no occasion transfer nuke weapons or nuke technology. pic.twitter.com/kvsmc83j3i