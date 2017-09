El Palacio de Kensington anunció este lunes que los duques de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William, esperan su tercer hijo.

Mediante un comunicado, se comunicó que "la reina y el resto de la familia están encantados con la noticia. Como en los dos previos embarazos, la duquesa ha vuelto a sufrir de Hiperémesis gravídica. Su alteza real no podrá asistir al compromiso que tenía hoy en el centro Hornsey Road Children, en Londres".

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM