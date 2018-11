Justicia argentina confirmó sentencia del asesino de la estudiante chilena Nicole Sessarego

En la tercera y última apelación, la justicia argentina ratificó la condena contra el asesino de la estudiante chilena Nicole Sessarego.

De esta manera, Lucas Azcona, culpable de femicidio por odio de género y sentenciado a cadena perpetua, deberá esperar 35 años para optar a algún beneficio carcelario.

"Ahora sí puedo estar más tranquila (...) Recién ahora lo doy por terminado porque tenía la inquietud de que pudieran ceder un poco", dijo Shirley Bórquez, madre de la víctima, a La Estrella de Valparaíso.

"Recién ahora lo doy por terminado, porque igual estaba la inquietud de que podía ceder un poco. Ellos querían cambiar lo del femicidio agravado y el odio de género. Yo sabía que como todo juicio había posibilidad de apelación, pero Julio (el abogado) me tranquilizaba, me explicaba que no había por donde, pero yo igual me preocupaba, ahora por fin terminó", agregó.

Sessarego fue asesinada con al menos 11 puñaladas en 2014. Su cadáver fue encontrado con las llaves en la mano, en el hall principal del edificio ubicado en la calle Don Bosco 4109, del barrio de Almagro.

"Todo mi pasado tuve momentos así, ese día no aguanté y exploté de esa manera que no fue algo que esperaba", dijo Azcona a comienzos de 2018 para explicar el crimen.