Juan Guaidó reconoció reuniones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro

El líder opositor y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que se reunió con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.



Fue durante una manifestación que el timonel de la Asamblea Nacional del país sudamericano confirmó que ha tenido dichas citas, aunque aclarando que no con un área en específico.



"Ya el mensaje lo dimos claramente. Ya respondimos a la pregunta. ¿Nos hemos reunido o no? De nuevo: con muchos funcionarios, no solamente civiles, también de otras ramas que, por seguridad, como lo dije ayer, no vamos a mencionar, porque respetamos", esgrimió.



Guaidó comentó además en el acto con sus seguidores desarrollado en Caracas que "estamos dispuestos a reunirnos con todos los funcionarios para el cese de usurpación y para elecciones libres".



Vale decir que el autoproclamado presidente venezolano había negado esta situación, por lo que se dio la difusión del video en donde se ve con la capucha de su polerón, según indicó el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez.