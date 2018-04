Joven siria y la situación en su país: Tenemos completa confianza en nuestro Presidente y la armada

Tras los ataques perpetuados por Estados Unidos y sus aliados en Siria, ha comenzado a circular un video en redes sociales donde una mujer señala que están tranquilos, ya que "tenemos la fuerza en nuestra armada".

La joven de nombre Victoria, relata la situación en la que se encuentra su país actualmente, señalando que fueron atacados por 110 misiles a las 4 de la madrugada de este sábado por parte de USA.

Sin embargo, enfatizó en que "no tenemos que estar asustados porque tenemos completa confianza en nuestro presidente Bashar al-Ásad y en la armada siria que nos protegerá como siempre".

"Somos gente fuerte. No tenemos que preocuparnos de lo que USA hace. Esto no es una acción humana, pero todos acá no tenemos que estar asustados, tenemos completa confianza en nuestra armada", agregó.

Finalmente, la joven expresó que "estamos todos bien en Siria", además de agradecer reiteradamente al presidente y la armada.