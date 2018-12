Joven argentino se suicidó después de haber sido denunciado falsamente de abuso sexual

Un joven de Bariloche se suicidó nueve días después de haber sido denunciado falsamente de abuso sexual en redes sociales por su mejor amiga.

El medio de comunicación argentino, el Clarín detalló la historia, la que comenzó el pasado 12 de diciembre, cuando Agustín Muñoz de 18 años de edad, participaba en una marcha en contra de los abusos sexuales. El joven se encontraba caminando junto a todos los manifestantes cuando escuchó su nombre ser coreado por las personas, quienes lo acusaban de haber atacado a una menor de edad.

Agustín y su mejor amiga Annie, habían tenido una discusión, la que gatilló a que ella escribiera una serie de mensajes en contra de su amigo en redes sociales, en los cuales aseguraba que Agustín había abusado de ella. Denuncia que inmediatamente se viralizó.

La tarde de la manifestación el joven volvió a su casa y se encerró en su pieza. Los días siguientes perdió el contacto con sus amigos y se mantuvo en un profundo estado de depresión.

Le contó a sus padres lo que le estaba ocurriendo, sin embargo la situación ya se había salido de control. Su madre, Silvia Castañeda, se contactó con la mejor amiga de Agustín, quien además era considerada parte de la familia, e inmediatamente le reconoció la mentira.

"Ojo! Amigas amigos y mujeres en general! Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe cómo parar la bola... jugar con esto es terrible... es una burla hacia todas las víctimas de violación abuso y vejaciones... y a vos…Annie que tanto te cuidamos en casa no entiendo cómo le pagaste a mi hijo su amistad!! Pedir perdón no alcanza", escribió la madre de Agustín el 13 de diciembre en su cuenta de Facebook.

Annie retomó el contacto con el joven para decirle que desmentiría sus acusaciones en redes sociales. Agustín le pidió que acudiera a la justicia, pero ella se negó.

Más tarde la adolescente desmintió su denuncia en Instagram. "No puedo hacer más que pedir disculpas...de los errores se aprende y me las mandé posta", escribió.

El adolescente solo recibió una visita de una organización social que realiza denuncias por abusos en Bariloche, le ofrecieron participar en una manifestación donde contarían que su caso era falso, dijo su madre al Clarín. Sin embargo la iniciativa no hizo sentir mejor a su hijo, quien ya estaba con una depresión grave.

Fue así como el 22 de diciembre, Agustín se suicidó en Bariloche, nueve días después de que su amiga lo denunciara por una discusión.

"Mi hijo como tantos otros chicos era un ser muy sensible y a raíz de esto se desequilibró emocionalmente hasta llegar al punto de tomar esta decisión que nos sorprendió a todos”, le dijo la madre a Bariloche 2000.

"Espero que no haya otros Agustines, porque hay muchos chicos sensibilizados, solos, sin contención, que pueden ir por la misma vía y no está bueno", finalizó.

Por su parte los padres del adolescente fallecido, dieron a conocer un video en el que piden que no se pierda el foco de los hechos. Ambos responsabilizan, antes que a la menor, a los adultos que no tomaron medidas para verificar si la información era real o no.