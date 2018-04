José Miguel Insulza: "Es el estilo de Trump el que lleva al Mundo a la catástrofe"

El senador y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, conversó con Radio ADN respecto a cómo observa el bombadeo de EE.UU. a Siria.

"No hay Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no hay Naciones Unidas, no hay ninguna operación de nada jurídico en el plano internacional, solamente la decisión de Donald Trump de hacer algo", indicó, sindicando al Mandatario como el gran responsable desde escenario.

Respecto a la decisión, afirmó tajante que cree que es "un error muy grave que pone al mundo en una situación de gran inestabilidad" y que "es el estilo de Trump, el que lleva al Mundo a la catástrofe", aseguró, revelando que esta es una acción desesperada tras sentir que está "perdiendo la guerra" frente a Bashar al-Ásad.

"Si este nombre sigue haciendo lo que hace, desaprensivamente, porque en la mañana se levanta con ganas de poner un Twitter y tirar una orden brutal, vamos a terminar realmente muy mal, ojalá que eso no pase", señaló Insulza.