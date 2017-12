Jornada clave en Perú: votan destitución de Presidente Kuczynski por corrupción

Este jueves, a partir de las 9 de la mañana en Perú (11 en Chile) se vivirá una jornada clave para el Presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynzski.

Tras las acusaciones que recibió por estar involucrado en el caso Odebrecht, en el Congreso se votará si corresponde destituirlo por corrupción.

La semana pasada, el Mandatario reiteró que no iba a renunciar y, en cadena nacional, declaró que "no me voy a dejar amedrentar".

Martín Vizcarra, primer vicepresidente, llegó el miércoles a Lima para enfrentar la crisis, pues si Kuczynski es derrocado, él quedará como Jefe de Estado.

A través de un nuevo mensaje televisivo, el exempresario remarcó su inocencia y le pidió al pueblo peruano que siga respetando la democracia.