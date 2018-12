Jeremy Corbyn registra moción 'personal' en contra de la primera ministra Theresa May

El Brexit no deja en paz al Partido Conservador y a su líder y primera ministra Theresa May. Mientras la Unión Europea (UE) reitera que no cambiará el acuerdo de cierre de pertenencia del Reino Unido a la zona euro, el frente interno se vuelve más complejo para la gobernante ante un parlamento que no le entrega su respaldo.

Hace exactamente cinco días la líder de los "Tories" lograba evitar la moción de censura surgida al interior de su partido, pero ni esa mínima victoria le dio la confianza para poner en tabla de la Cámara de los Comunes el texto de acuerdo del Brexit que ya desarrolló con la UE. Esa indefinición ahora suma un nuevo riesgo para May.

Informa El País que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, presentó en la cámara una moción "personal" contra la primera ministra por haber retrasado la votación del acuerdo del Brexit para 2019. El opositor no la dirige en contra del gobierno para no acarrear obligatoriamente el adelanto de las elecciones.

La acción es equivalente a una reprobación en contra de la líder del Partido Conservador y el acuerdo del Brexit. Los laboristas cuentan con el respaldo de los nacionalistas escoceses y de los liberales-demócratas, con lo que provocarían un grave problema al oficialismo y una derrota política al movimiento que encabeza Theresa May.