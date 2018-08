Iván Duque asume la presidencia de Colombia con un llamado a reivindicar la unidad

Iván Duque asumió la presidencia de Colombia rodeado de todos los mandatarios de la región con un llamado a dejar las diferencias de lado y reivindicar la unidad entre los ciudadanos.



"No más izquierda o derecha, somos Colombia", repitió en varias oportunidades el sucesor Juan Manuel Santos, que se transformó en el presidente más joven de los últimos 70 años del país.



El líder de derecha se refirió a la situación de Venezuela aunque sin nombrar a Nicolás Maduro en ningún momento. "Nuestra actitud no es belicista, nuestra actitud es democrática y estaremos en todos los escenarios internacionales defendiendo la Carta Democrática Interamericana", indicó.



Además, anticipó que impondrá nuevas condiciones de diálogo al ELN, la última guerrilla reconocida oficialmente en Colombia: "Desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición".

Por otro lado, el presidente Sebastián Piñera, que estuvo presente en la ceremonia en Bogotá, pronosticó que tendrá "excelentes relaciones" con Duque, tanto en el plano bilateral como en el marco de la Alianza del Pacífico, bloque de libre comercio regional.