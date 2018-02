Israel detiene a nueve familiares de la joven palestina Ahed Tamimi

Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a nueve habitantes del pueblo palestino de Nabi Saleh, en Cisjordania, todos miembros del clan Tamimi y siete de ellos menores de edad.

Según confirmó el propio ejército israelí, la medida se tomó por un aumento de los disturbios y los ataques terroristas en la aldea.

La operación fue coordinada por las Fuerzas de Defensa de Israel, el Shin Bet (servicio de seguridad interior), la Policía de Fronteras y la policía israelí, y se ejecutó durante la madrugada.

La Organización para la Liberación Palestina (OLP), elevó el número a 10 personas y confirmó que se trata de familiares que tienen entre 12 y 30 años de edad.

Ahed Tamimi es una adolescente de 17 años, que permanece arrestada hace dos meses tras ser grabada abofeteando a un soldado israelí.

Actualmente existe una campaña internacional para su liberación, a la que se han sumado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y el senador Francisco Chahuán (RN).

