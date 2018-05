Irán da por cerrado el acuerdo nuclear de Teherán tras ruptura de EE.UU.

El gobierno de Irán finalmente reaccionó ante la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear de Teherán firmado en 2015.

El líder supremo, Ali Jamenei, calificó de "tonto y superficial" el discurso ofrecido por el presidente norteamericano, Donald Trump, artífice de la ruptura.

Según consigna El País, el referente de la comunidad chií aseguró que el mandatario estadounidense "ha contado quizá más de 10 mentiras en su intervención. Ha amenazado al regimen y a la gente diciendo que hace esto o aquello".

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.... pic.twitter.com/58qwBLzxIH