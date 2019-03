Investigador privado: 'Madeleine McCann podría estar en Sudamérica'

Julian Peribañez, investigador privado que estuvo a cargo de la búsqueda de Madeleine McCann, reveló su posible paradero.

En entrevista con MDZ, el español indicó que "podría estar en Sudamérica. Brasil tiene varios vínculos con Portugal, donde desapareció, y desde Brasil la pudieron haber trasladado a cualquier país sudamericano".

Sobre el trabajo que lideró años atrás, el indagador aseguró que "le entregué todo mi material a la Justicia española, toda la documentación. Una de las líneas de investigación que pensé que debíamos mirar era una organizacion criminal que podría haber secuestrado a Maddie. Internet era un lugar donde podíamos encontrar una pista. Todas estas organizaciones funcionan allí. Venden material por la red, poco a poco me fui infiltrando en lo que se llama el internet profundo, hasta que encontré varias personas que me facilitaron videos y tuve conversaciones en foros con ellos".

Consultado por la responsabilidad de los padres, el ibérico señaló que "yo me reuní con ellos. En un momento estábamos hablando de todas las líneas de investigacicóin y llegúe a la hipótesis de una organización de pedofilia. En ese momento, vi cómo ellos aguantaban estoicamente. Les vi cayendo las ládrimas y aguantando estoicamente toda la historia. Les creí".

Además, Peribañez mantuvo las esperanzas de encontrarla con vida. "Siempre pensaré que está viva mientras no me demuestren lo contrario. Estoy convencido de que se la llevó un grupo organizado. Para no dejar ni rastros, debía ser un grupo muy coordinado", concluyó.