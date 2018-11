Incendio más letal en la historia de California suma al menos 31 muertos

Los servicios de emergencias en Estados Unidos aseguraron que el incendio que afecta al norte de California ha dejado al menos 31 muertos y más de 100 personas desaparecidas.

El siniestro, que cuenta con tres focos activos, ha arrasado con más de 80 mil hectáreas y obligó la evacuación de más de 300 mil personas.

Según El País, se trata del incendio más mortífero que se haya registrado en el estado de California, dejando atrás el de Griffith Park en Los Angeles (1933) que dejó 29 muertos, o el de Oakland Hills (1991), que dejó un saldo de 25 fallecidos.

El foco más complicado de los tres fue bautizado como Camp Fire, ha dejado un saldo por sí solo de 29 víctimas fatales, 45 mil hectáreas arrasadas, 6.450 viviendas y 260 locales comerciales destruidos.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de Butte (Calfire) este siniestro se mantiene en alerta roja desde el jueves y ha sido controlado en un 25 por ciento.

Paralelo a Camp Fire, cerca de Los Angeles se registró un segundo foco bautizado como Woolsey Fire, que ya ha quemado unas 33.600 hectáreas y donde ya han fallecido dos personas. El tercero -y más pequeño de todos- también se inició en el sur.

El origen de las llamas aún es un misterio. La investigación que lleva adelante Bomberos incluye la posibilidad de que "el fuego se iniciara a partir de una chispa de equipamiento eléctrico".

La mayor compañía distribuidora de energía eléctrica de California, Pacific Gas & Electric Co. (PG&E), habría informado un "problema" en una línea de alta tensión cercana al área donde comenzó el incendio.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que "no hay razón para estos enormes, mortíferos y costosos incendios en California excepto que la gestión forestal es muy pobre".

El mandatario amenazó con cancelar futuras ayudas federales si no se remedia cuanto antes la inversión estatal en esta materia.

With proper Forest Management, we can stop the devastation constantly going on in California. Get Smart!