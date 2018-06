Incautan camisetas de la selección colombiana impregnadas con más de cinco kilos de cocaína

Un total de 14 camisetas no originales de la selección de Colombia fueron impregnadas con cocaínas, las que se descubrieron en un cargamento que partiría desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta Holanda.



De acuerdo a Caracol, las indumentarias provenían de un remitente desde Barranquilla, aunque aún no ha sido identificado.



Para el procedimiento, se impregnó el clorhidrato de cocaína a través de un proceso químico en donde el alcaloide se disuelve y esparce por la tela. La extracción se logra a través de un experto químico, para así no perder un solo gramo de la droga.



Las camisetas eran similares a las que usa la escuadra cafetera en el Mundial de Rusia y estaban empacadas junto a unos ponchos típicos.



Fue un policía hincha del fútbol quien revisó las prendas y le saltó la duda a raíz del destino de estas. Con la ayudan de una prueba narcotex se logró revisar la tela y descubrir que habían más de cinco kilos de cocaína en ellas.