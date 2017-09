Huracán Irma se fortalece a grado 4 y se declaró emergencia en Puerto Rico y Florida

El huracán Irma se fortaleció durante la jornada del lunes alcanzando la categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de más de 200 km/h.

El ciclón avanza a unos 20 kilómetros por hora en dirección oeste por el Caribe, y se estima que entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves pase a unos 30 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico, donde ya se cancelaron las clases para el día martes.

Tanto en Puerto Rico como en Florida ya se decretó estado de emergencia, pese a que los expertos aún desconocen si el huracán tocará tierra en la península estadounidense.

I have declared a state of emergency for every FL county to help state, federal and local governments work together as we prepare for #Irma.