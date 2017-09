Huracán Irma amenaza al Caribe con vientos de 175 kilómetros por hora

Una nueva amenaza se deja sentir sobre el Caribe con el huracán Irma, catalogado como tormenta tropical el miércoles en la mañana, y que ya para el jueves en la tarde se había fortalecido hasta alcanzar la categoría 3 en la escala de uno a cinco.

El Centro Nacional de Huracanes define este crecimiento como "intensificación rápida", y si bien este viernes bajó a categoría dos, a las pocas horas retomó su categoría 3 y sigue su camino al continente desde el Atlántico con vientos de 175 kilómetros por hora.

En su último boletín, el organismo señaló que el ciclón se encuentra a 2.540 kilómetros al este de las Antillas Menores, y se acerca a América a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Según los modelos de los meteorólogos, el ciclón podría llegar al Caribe la próxima semana y "podría afectar la zona de Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Bahamas y el este de las Bahamas", afirmó Albert Martínez, meteorólogo de Univision Noticias.

#Irma is forecast to be a powerful #hurricane for many days over the tropical Atlantic Ocean. New advisory: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/v7TWZLGYFn