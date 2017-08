Huracán Harvey provocó explosiva aparición de hormigas de fuego

Los devastadores efectos del huracán Harvey provocaron la inquietante aparición de enormes colonias de hormigas de fuego en la zona de Texas.

La situación ha llamado la atención de biólogos y entomólogos, quienes han mirado con atención cómo estos insectos forman verdaderas masas flotantes de insectos muertos hasta que los sobrevivientes logran dar con tierra firme.

La solenopsis, de origen amazónico, también ha generado preocupación de las autoridades, ya que se trata de un voraz animal cuya picadura en el ser humano produce un escozor que puede prolongarse por días.

Además, el veneno de esta hormiga tiende a ser más intenso en circunstancias extremas, como sucedió con varias víctimas tras las inundaciones del huracán Katrina.

La hormiga de fuego invadió el sur de Estados Unidos a mediados del siglo pasado, proveniente de Sudamérica. Según The Atlantic, la especie aprovechará las inundaciones para propagarse y buscar nuevos enclaves en grandes cantidades.

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl