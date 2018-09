Huracán Florence toca tierra en Carolina del Norte: vientos alcanzan los 150 kilómetros por hora

El huracán Florence finalmente tocó tierra firme cerca de Wrightsville Beach, una localidad de 2.600 habitantes ubicada en el condado de New Hanover de Wilmington, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Si bien el ciclón se debilitó este viernes hasta alcanzar la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, los vientos alcanzan un máximo de 150 kilómetros por hora. Recordemos que hace 48 horas alcanzaba la categoría 4 con vientos de 220 kilómetros por hora.

Se espera que el huracán atraviese "las Carolinas" durante el fin de semana antes de enfilar rumbo al norte, ya debilitado.

Pese a la caída en la intensidad, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que los vientos huracanados y la tormenta representan un "peligro mortal".

Por el momento, se han registrado cortes de luz en más de 370 mil hogares en los condados de Beaufort, Brunswick, Carteret, Craven, Duplin, New Hanover, Onslow, Pender y Wake.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 14 de septiembre de 2018

Rain bands lash North Carolina as #Hurricane #Florence advances on the coast, causing choppy surf and flooding conditions across the state. pic.twitter.com/DLV0732ZMm — srb news (@srbnews0) 13 de septiembre de 2018

Already seeing serious storm surge impacts in North Carolina from Florence. This is only going to get worse pic.twitter.com/hgPVGtkih6 — Brian L Kahn (@blkahn) 13 de septiembre de 2018