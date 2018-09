Huracán Florence: Declaran emergencia en cinco estados de EE.UU.

El huracán Florence ha disminuido su intensidad de categoría 3 a 2, sin embargo, mantiene todo su potencial destructivo previo a su llegada contra el sureste de Estados Unidos.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se prevé que el fenómeno atmosférico toque tierra entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con "marejadas ciclónicas y lluvias que pondrán en peligro la vida humana".

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLV pic.twitter.com/9gIJ8PA8ng